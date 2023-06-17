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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل تغيب طفل عن منزله بالمنيا

طفل
طفل

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا). 

بالفحص أمكن تحديد الطفل المتغيب (سن 12 – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) ، وباستدعاء والده قرر بتغيب نجله بتاريخ 6 الجارى عقب خروجه من المنزل مستقلاً مركبة "تروسيكل" ملكه للعمل عليها ، وبتاريخ 8 الجارى ورد إليه اتصال هاتفى من نجله وأخبره أنه متواجد بإحدى المزارع بالمنيا للعمل بها، فقام بالتوجه إليه وإعادته للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية الحسابات الشخصية المتغيب طفل فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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