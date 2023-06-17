الأمن يكشف تفاصيل تغيب طفل عن منزله بالمنيا

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد الطفل المتغيب (سن 12 – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) ، وباستدعاء والده قرر بتغيب نجله بتاريخ 6 الجارى عقب خروجه من المنزل مستقلاً مركبة "تروسيكل" ملكه للعمل عليها ، وبتاريخ 8 الجارى ورد إليه اتصال هاتفى من نجله وأخبره أنه متواجد بإحدى المزارع بالمنيا للعمل بها، فقام بالتوجه إليه وإعادته للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.