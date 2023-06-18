نائب رئيس حزب النور السابق: كنا على تواصل مع الإخوان قبل انتخابات 2012

تحدث المهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب النور السابق، عن الفترة التي كان فيها تواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أشرف ثابت، إنه كان هناك تواصل مع جماعة الإخوان قبل انتخابات مجلس الشعب وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان هناك تواصل وقضايا يتم الاتفاق عليها وقضايا يتم الاختلاف عليها".

وأشارنائب رئيس حزب النور السابق، إلى أن الحزبين شكلوا الأغلبية الكبيرة داخل المجلس، مضيفا: "أتذكر موقفا عندما كنت وكيلا للمجلس وكان خاصا بقانون العزل السياسي، حيث عندما تم طرحه في المجلس كنت أحد المعترضين عليه مع 4 آخرين ينتمون للحزب الوطني وصرحت حينها أن القانون غير دستوري وأنه هيعود بالضرر على الدولة المصرية".

وتابع: "تم الاتفاق على القانون لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته".

