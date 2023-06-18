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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن اتفاق الحبوب

أرشيفية
أرشيفية

استبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، أية "فرصة" لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود.

وقال بيسكوف في مقطع نُشر على قناة صحيفة إزفيستيا على تيليجرام: "يكاد يكون مستحيلاً التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعيا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة".

وفي مارس الماضي، أعلنت موسكو أن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يومًا، وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

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جاء ذلك بعد كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة من الزعماء الأفارقة، السبت، أكد فيها أن صادرات أوكرانيا من الحبوب التي تتم بموجب اتفاق يضمن مرورها الآمن عبر البحر الأسود لا تساعد في حل مشكلات إفريقيا المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، مضيفًا أن ثلاثة بالمئة فقط من هذه الصادرات تذهب لأكثر البلدان فقرا.

وقال بوتين إن أزمة الغذاء نجمت عن تصرفات الدول الغربية وليس بسبب الصراع في أوكرانيا.

والتقى زعماء من جنوب إفريقيا والسنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر ببوتين في قصر قسطنطين الحكومي على أمل التوسط في الصراع الروسي الأوكراني، بعد زيارة لهم إلى كييف أمس الجمعة.
 

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