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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ستائر إلكترونية تخفي لوحات السيارات.. الداخلية توضح حقيقة فيديو أثار الجدل

تيك توك
تيك توك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" من مقطع فيديو يقوم خلاله القائم على النشر بالترويج لجهاز يتم تثبيته على اللوحات المعدنية للسيارة (ستارة سوداء كهربائية) يمكن لقائدها التحكم به لإخفاء أو إظهار اللوحات المعدنية ، وذلك بأحد المحلات بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (مالك محل إكسسوارات "بدون ترخيص"– مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" أمكن ضبط المذكور ، وبتفتيش المحل عُثر على ( عدد 58 قطعة إكسسوار مجهولة المصدر- جهاز بوق "هورن" - عدد 4 جهاز أضواء مبهرة)  ولم يتم العثور على ثمة ستائر إلكترونية ، وبسؤال المذكور قرر أنه قد قام بنشر مقطع الفيديو مُنذ ثلاث سنوات على سبيل الدُعابة، وأنه لم يقُم ببيع أية ستائر إلكترونية من قِبل.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.. لحيازته سلع مجهولة المصدر والغش والتدليس لوجود سلع غير مدون عليها بلد المنشأ وعدم الإعلان على الأسعار ، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

اجهزة الامن الامن العام الأجهزة الامنية الغش والتدليس اللوحات المعدنية تطبيق تيك توك سلع مجهولة المصدر

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