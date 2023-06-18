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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب السكة الحديد: المنافسة للتأهل إلى الممتاز كانت شريفة إلى حدٍ ما

صدى البلد

قال أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، إن المنافسة في القسم الثاني كانت صعبة للغاية على مدار الموسم، مؤكدًا أنه ينام لأول مرة اليوم بعد موسم شاق.

وأضاف أمير عزمي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يعشق مهنة التدريب، ويرى أن تجربة الشباب الحالية رائعة للغاية، خاصة وأنهم صنعوا طفرة رائعة.

وأوضح أنه التزم الصمت بعد هزيمة السكة الحديد من الإنتاج الحربي، وهو ما تسبب في دخوله المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، مشيرًا إلى أن لاعبو السكة لم يقصروا وحاولوا بكل قوتهم، إلا أن هناك بعض المراكز التي كانت تعاني من بعض القصور.

واختتم تصريحاته «أهنئ زد بالتأهل إلى الممتاز، وأرى أن المنافسة كانت شريفة إلى حدٍ ما، خاصة وأن هناك فرق خصصت مكافآت لفرق واجهتنا، ولا أفضل ذكر أسماء الأندية، وهناك تضارب مصالح، لأن ما يحدث بالجمع بين منصب في نادي ومسؤول باتحاد الكرة غير منطقي ولا يحدث في أي نادٍ بالعالم».

امير عزمي السكة الحديد القسم الثاني الانتاج الحربى

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