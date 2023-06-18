على متنها 120 راكبا.. آخر التطورات في حريق عبارة الفلبين| فيديو

كشف خفر السواحل الفلبيني، آخر التطورات بعد نشوب حريق هائل في عبارة تقل 120 راكبا، مؤكدا أنه تم إطفاء النيران المشتعلة إنقاذ جميع الركاب وأعضاء الطاقم الموجودين على متن العبارة بأمان.

وقالت جوي جوماتاي، المتحدثة باسم خفر السواحل، في بيان دون تقديم مزيد من التفاصيل، إن: "جميع أولئك الذين كانوا على متن العبارة آمنون".

وأضافت أنه تم إحضار الناجين إلى مدينة تاغبيلاران في مقاطعة بوهول، وأن التحقيق جارٍ.

وقال خفر السواحل إن النيران اشتعلت في السفينة "M / V Esperanza Star" بمنطقة داون أثناء سفرها من مقاطعة سيكويجور إلى مقاطعة بوهول في وسط البلاد، مشيرا إلى أنها كانت تقل 65 راكبا و 55 من أفراد الطاقم.

وأضاف مسئولو خفر السواحل أنه تم نشر سفينتين للإنقاذ وللمساعدة في إخماد النيران، التي اندلعت لأكثر من خمس ساعات.

وأظهرت الصور والفيديوهات الصادر عن تصاعد هائل للدخان الأسود من طابقين في أحد طرفي العبارة.

واستخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى مدفعا مائيا لإخماد الحريق، بينما يمكن رؤية قارب الصيد وسفينة أخرى في مكان قريب.

وتعتبر حوادث البحر شائعة في الأرخبيل الفلبيني بسبب العواصف المتكررة، والسفن التي يتم صيانتها بشكل سيئ والاكتظاظ والإنفاذ المتقطع للوائح السلامة، وخاصة في المقاطعات النائية.

وفي شهر مارس، اندلع حريق في عبارة تحمل حوالي 250 شخصا وقتل ما لا يقل عن 31 راكبا وأفراد من الطاقم قبالة مقاطعة باسيلان الجنوبية.

في ديسمبر 1987، غرقت العبارة “دونا باز” بعد تصادمها مع ناقلة الوقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية في وقت السلم.