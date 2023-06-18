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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الضغط الأمريكي.. إسرائيل تنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة

صدى البلد

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، قرر نشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن هذه الوحدات جزء من 10 آلاف وحدة، كان تم طرحها في اجتماع لوزارة الإسكان تمهيدًا لبنائها.

يأتي هذا رغم الضغط الأمريكي على إسرائيل لعدم الموافقة على ترخيص الوحدات.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذا يأتي نتاج جهود كبيرة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وقال سموتريتش: إن "طفرة البناء في الضفة وجميع أنحاء البلاد مستمرة، كما وعدنا تمامًا، ونحن اليوم نتقدم خطوة أخرى لبناء آلاف الوحدات في الضفة .. لم يعد سكان مستوطنات الضفة مواطنين من الدرجة الثانية"ـ، مقدمًا شكره لرئيس وزراء حكومته بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف جالانت على تعاونهما.

وأضاف: "سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز السيطرة الاسرائيلية على الضفة".

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