ما زلت أريد التطور.. بيرسي تاو يتحدث عن لياقته البدنية في الفترة الأخيرة

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات اللاعب بيرسي تاو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن "بيرسي تاو عبر قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية:"سعيد جدا بعودتي لكامل لياقتي البدنية، أسعى فقط للبناء على ذلك الأداء، مازلت أريد أن أتطور أكثر".

وجه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية للجماهير، بشأن رحيله للاحتراف خلال المرحلة المقبلة.

وقال تاو في تصريحات لشبكة "idiskitimes” الجنوب إفريقية: “دائمًا ما يوجد محادثات بشأن اهتمام الفرق لضمي".

وتابع: "إذا أتيحت لي الفرصة للعودة إلى أوروبا، فسوف أغتنمها دائمًا، لكني ما زلت على ما يرام في الأهلي“.