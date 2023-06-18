بلينكين في الصين.. هل ستخفف زيارته التوترات وتتجنب الحرب؟

يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الصين اليوم، لتخفيف التوترات المتزايدة بشأن تايوان، والتي تجعل نقص التواصل بين واشنطن وبكين أكثر خطورة من السابق، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.

يتوقع المحللون أن تكون زيارة بلينكين للصين، بهدف كسر الجمود في العلاقات بين البلدين، بدون أن يكون هدفها تحقيق نتائج كبيرة.



وقالوا، أنه من أهداف الزيارة، إدارة "المنافسة مع الصين حتى لا يتحول الأمر إلى صراع".

وذكر المحللون، أن هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من كبار دبلوماسييه، بلينكين خلال زيارته الحالية للصين.

وتتمثل المهمة الرئيسية لبلينكين خلال زيارته التي تستغرق يومين للصين في إعادة إنشاء خطوط اتصال مستمرة.

واشنطن وبكين في مسار تصادمي

أظهر اقتراب سفينة حربية صينية من سفينة عسكرية أمريكية في مضيق تايوان قبل أسبوعين مدى السرعة التي يمكن أن يتصاعد بها الموقف.

وقع الحادث بينما كانت الصين تجري تدريبات مشتركة أصرت على أنها "قانونية" و "آمنة". وانتقدت الولايات المتحدة، الأمر ووصفته بأنه "غير آمن وغير مهني".

يلفت حادث السفينتين، إلى الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن القويتين العظميان في العالم تواصلت عبر وسائل الإعلام بدلاً من التواصل عبر الخطوط المباشرة.

ولا يزال جيش بكين يرفض تلقي مكالمات من البنتاجون.

وبحسب محللين، فهذا يزيد من مخاطر سوء الفهم المحتمل.

بعد الحادث بوقت قصير ، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال منتدى شانجريلا السنوي في سنغافورة :إن الولايات المتحدة "لن تتوانى في مواجهة التنمر أو الإكراه" من قبل الصين.

في تلك القمة بالذات، رفض نظيره الصيني ، لي شانجفو ، مقابلته في اجتماع ثنائي على الهامش - كما كان متوقعًا من أكبر القوى في القاعة.

ويرى محللون، إن امتناع واشنطن عن تحويل هذا الأمر إلى حادثة دبلوماسية، يؤكد حرصها على تجنب المزيد من التصعيد.



قال نوح باركين ، المحلل الصيني وكبير المستشارين في معهد أبحاث مجموعة الروديوم ، لـدويتش فيله: "أعتقد أن هذه ستكون عملية طويلة وشاقة من الألف إلى الياء لإعادة تأسيس قنوات الاتصال مع بكين". ويتوقع أن تكون زيارة بلينكين للصين جزءًا من "عملية دقيقة" بدون نتائج كبيرة.



ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الزيارة بأنها سلسلة من الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة.

ومن المتوقع أن يناقش بلينكين ووزير الخارجية الصيني تشين جانج عدة قضايا تتراوح من دعم تايوان والصين لروسيا بشأن أوكرانيا ، إلى تقارير عن منشأة تجسس صينية في كوبا.

يعتقد منسق البيت الأبيض لشؤون المحيطين الهندي والهادئ ، كورت كامبل ، أن "كلا الجانبين لهما مصلحة في الحفاظ على خطوط اتصال متسقة وواضحة ومفتوحة"، ذاكرا إن هذا هو الهدف الأهم للزيارة.