عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكين في الصين.. هل ستخفف زيارته التوترات وتتجنب الحرب؟

بلينكن
بلينكن

يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الصين اليوم، لتخفيف التوترات المتزايدة بشأن تايوان، والتي تجعل نقص التواصل بين واشنطن وبكين أكثر خطورة من السابق، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.

يتوقع المحللون أن تكون زيارة بلينكين للصين، بهدف كسر الجمود في العلاقات بين البلدين،   بدون  أن يكون هدفها تحقيق نتائج كبيرة.


وقالوا، أنه من أهداف الزيارة، إدارة "المنافسة مع الصين حتى لا يتحول الأمر إلى صراع".

وذكر المحللون، أن هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من كبار دبلوماسييه، بلينكين خلال زيارته الحالية للصين.

وتتمثل المهمة الرئيسية لبلينكين خلال زيارته التي تستغرق يومين للصين في إعادة إنشاء خطوط اتصال مستمرة.

واشنطن وبكين في مسار تصادمي
أظهر اقتراب سفينة حربية صينية من سفينة عسكرية أمريكية في مضيق تايوان قبل أسبوعين مدى السرعة التي يمكن أن يتصاعد بها الموقف.

وقع الحادث بينما  كانت الصين  تجري تدريبات مشتركة أصرت على أنها "قانونية" و "آمنة". وانتقدت الولايات المتحدة، الأمر ووصفته بأنه "غير آمن وغير مهني".

يلفت حادث السفينتين، إلى الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن القويتين العظميان في العالم تواصلت عبر وسائل الإعلام بدلاً من التواصل عبر الخطوط المباشرة. 

ولا يزال جيش بكين يرفض تلقي مكالمات من البنتاجون.

وبحسب محللين، فهذا يزيد من مخاطر سوء الفهم  المحتمل. 
بعد الحادث بوقت قصير ، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال منتدى شانجريلا السنوي في سنغافورة :إن الولايات المتحدة "لن تتوانى في مواجهة التنمر أو الإكراه" من قبل الصين.

في تلك القمة بالذات، رفض نظيره الصيني ، لي شانجفو ، مقابلته في اجتماع ثنائي على الهامش - كما كان متوقعًا من أكبر القوى في القاعة.

ويرى محللون، إن امتناع واشنطن عن تحويل هذا الأمر إلى حادثة دبلوماسية، يؤكد حرصها على تجنب المزيد من التصعيد.


قال نوح باركين ، المحلل الصيني وكبير المستشارين في معهد أبحاث مجموعة الروديوم ، لـدويتش فيله: "أعتقد أن هذه ستكون عملية طويلة وشاقة من الألف إلى الياء لإعادة تأسيس قنوات الاتصال مع بكين". ويتوقع أن تكون زيارة بلينكين للصين جزءًا من "عملية دقيقة" بدون نتائج كبيرة.


ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الزيارة بأنها سلسلة من الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة.

ومن المتوقع أن يناقش بلينكين ووزير الخارجية الصيني تشين جانج عدة قضايا تتراوح من دعم تايوان والصين لروسيا بشأن أوكرانيا ، إلى تقارير عن منشأة تجسس صينية في كوبا.

 

يعتقد منسق البيت الأبيض لشؤون المحيطين الهندي والهادئ ، كورت كامبل ، أن "كلا الجانبين لهما مصلحة في الحفاظ على خطوط اتصال متسقة وواضحة ومفتوحة"، ذاكرا إن هذا هو الهدف الأهم للزيارة.

 

 

أهداف الزيارة الأمريكي جو بايدن البلدين البنتاجون أكثر خطورة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين اليوم الولايات المتحدة أنتوني بلينكين تخفيف التوتر سفينة حربية صينية واشنطن وبكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| بن فرحان في إيران.. بيان سعودي- أمريكي حول هدنة السودان.. وموسكو: مقترحات إنهاء الحرب يصعب تنفيذها

ضربة لبايدن بـ2.5 مليار دولار.. الجمهوريون يخفضون ميزانية البنتاجون لإنتاج الصواريخ لأوكرانيا

هذا ما فعله سعر برميل النفط بالذهب.. وسعر الخام أقل من المطلوب

حقائق مروعة عن الحرب| تعذيب وأسر وقطع أعضاء والأمم المتحدة تتحرك

مصادر ترجح مطالبة قائد الناتو لولاية جديدة

ماذا يفعل ممثلوا 6 دول إفريقية في سان بطرسبرج مع بوتين؟

تجرأت على الدولة الكبرى.. أوكرانيا تضع منشآت نفط روسيا أول أهدافها

الدفاع الروسية تعلن إحباطها 7 محاولات أوكرانية هجومية

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ