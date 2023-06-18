زيادة دعم الخبز والسلع التموينية بداية من الشهر المقبل.. الضوابط والفئات المستحقة

تبدأ الحكومة في زيادة دعم السلع التموينية، بداية من السنة المالية الجديدة 20224/2023، وذلك في توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذلك أقرت الموازنة الجديدة زيادة في المخصصات المتعلقة ببند السلع التموينية.

وزادت مخصصات دعم السلع التميونية في الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2024/23 نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 23/22.

زيادة دعم السلع التموينية

ووفقًا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد، فإن هناك مجموعة من الافتراضات التي حددت في إطارها مخصصات دعم السلع التموينية، تتمثل في كميات القمح المطوب توفيرها، والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

أما فيما يتعلق بنسبة السحب من جانب المستفيدين من الدعم لـ رغيف الخبز، فتبلع نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف يتم توفير تبلغ 21.4%.

وزادت مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه.

زيادة دعم رغيف الخبز

ويكون دعم رغيف الخبز، وفقًا للنظام التالي: دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه.

وبما يعكس تحمل الدولة لجميع الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى، بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من دعم السلع التموينية، فقد بلغ نحو 62.2 مليون فرد، يستحق كل فرد منهم 50 جنيها لـ4 مقيمين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

أما العامل الرابع الذي جاءت وفقه مخصصات السلع التموينية في الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، مقابل 820 جنيها العام السابق 2022، وبذلك يكون إجمالي زيدة سعر توريد القمح نحو 70%، وقد جاءت تلك الزيادة لتشجيع المزارعين على زيادة كمية التوريد، وكذلك في ضوء الظروف والأحداث العالمية الراهنة، والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها سعر القمح.

دعم البطاقات التموينة

وازدادت دعم سلع البطاقة التموينية كذلك بـ الموازنة الجديدة، حيث يستفيد منها نحو 62.2 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد على البطاقة، وما يزيد عن ذلك يحصل على 25 جنيها، بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/2023، حيث تبلغ القيمة المقدرة من الاستخدامات في موازنة 2024/23 نحو 4 تريليونات و394 مليارا و214 مليون جنيه.

وبلغ بند الدعم والحماية الاجتماعية والمنح بالموازنة نحو 529 مليار جنيه، تستهدف من خلالها الحكومة العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، خاصة محدودي الدخل، حيث تستهدف الدولة توجيه الدعم لمستحقيه، وهو الأمر الذي أصدرت في ضوئه توصيات من جانب من البرلمان من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2023، حيث ركزت الوصيات على ضرورة "فلترة" الدعم الموجه للمواطنين، وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.