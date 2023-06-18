عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة دعم الخبز والسلع التموينية بداية من الشهر المقبل.. الضوابط والفئات المستحقة

بطاقات التموين
بطاقات التموين

تبدأ الحكومة في زيادة دعم السلع التموينية، بداية من السنة المالية الجديدة 20224/2023، وذلك في توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذلك أقرت الموازنة الجديدة زيادة في المخصصات المتعلقة ببند السلع التموينية.

وزادت مخصصات دعم السلع التميونية في الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2024/23 نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 23/22.

زيادة دعم السلع التموينية

ووفقًا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد، فإن هناك مجموعة من الافتراضات التي حددت في إطارها مخصصات دعم السلع التموينية، تتمثل في كميات القمح المطوب توفيرها، والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

أما فيما يتعلق بنسبة السحب من جانب المستفيدين من الدعم لـ رغيف الخبز، فتبلع نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف يتم توفير تبلغ 21.4%.

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

حقيقة وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

وزادت مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه.

زيادة دعم رغيف الخبز

ويكون دعم رغيف الخبز، وفقًا للنظام التالي: دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه.

وبما يعكس تحمل الدولة لجميع الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى، بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من دعم السلع التموينية، فقد بلغ نحو 62.2 مليون فرد، يستحق كل فرد منهم 50 جنيها لـ4 مقيمين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

أما العامل الرابع الذي جاءت وفقه مخصصات السلع التموينية في الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، مقابل 820 جنيها العام السابق 2022، وبذلك يكون إجمالي زيدة سعر توريد القمح نحو 70%، وقد جاءت تلك الزيادة لتشجيع المزارعين على زيادة كمية التوريد، وكذلك في ضوء الظروف والأحداث العالمية الراهنة، والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها سعر القمح.

دعم البطاقات التموينة

وازدادت دعم سلع البطاقة التموينية كذلك بـ الموازنة الجديدة، حيث يستفيد منها نحو 62.2 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد على البطاقة، وما يزيد عن ذلك يحصل على 25 جنيها، بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/2023، حيث تبلغ القيمة المقدرة من الاستخدامات في موازنة 2024/23 نحو 4 تريليونات و394 مليارا و214 مليون جنيه.

وبلغ بند الدعم والحماية الاجتماعية  والمنح بالموازنة نحو 529 مليار جنيه، تستهدف من خلالها الحكومة العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، خاصة محدودي الدخل، حيث تستهدف الدولة توجيه الدعم لمستحقيه، وهو الأمر الذي أصدرت في ضوئه توصيات من جانب من البرلمان من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2023، حيث ركزت الوصيات على ضرورة "فلترة" الدعم الموجه للمواطنين، وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

السلع التموينية زيادة دعم السلع التموينية زيادة دعم السلع التميونية 2023 دعم الخبز زيادة دعم الخبز زيادة دعم الخبز 2023 البطاقات التموينية بطاقات التموين التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

برلمانية: 30 يونيو نجحت بفضل القيادة السياسية في توجيه الدعم لمستحقيه

برلماني: 30 يونيو أنقذت الدولة من الفوضى ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة

عقد الـ30 يونيو يكتمل.. كيف قادت الدولة مسيرة الإصلاح السياسي خلال 10سنوات؟

بعد تعجيلها لتصرف في إبريل.. حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2023

ضوابط قانونية للحفاظ على سرية بيانات العملاء بالبنوك.. تفاصيل

قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينتظر صدور لائحته التنفيذية.. تفاصيل

نائب يطالب بتطويع المـواد الدراميـة والسينمائية للتصدى لظاهرة العنف الأسرى

تقرير مشروع خطة التنمية يوصي بوضع استراتيجية لبناء الشخصية المصرية

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ