عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارا عاجلا بتعديل رسوم تأشيرة دخول الأجانب

مطار القاهرة
مطار القاهرة

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على القرار الوزاري رقم 1105 لسنة 2023، والمتضمن تعديل رسوم دخول الأجانب إلى مصر.

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

تعديل رسوم دخول الأجانب إلى مصر

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التى ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات وعلى موافقة وزير الخارجية.

رسوم تأشيرة دخول مصر 2023

وتضمن قرار وزير الداخلية تعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بالتأشيرات، حيث قرر وزير الداخلية «إضافة بند ثالثا إلى الفقرة أ من المادة 25 في القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، وتنص على - تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة».

وجاء في نص المادة 25 من القرار الخاص بالتأشيرات، بالفقرة أ أن يحصل رسم مقداره جنيه واحدا أو تسع ليرات عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة في غير حالات السياحة والزيارة ما لم تكن الدولة التابع لها الطالب تحصل رسما أعلى فيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمثل، والبند الثاني إذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة واحدة فيحصل ضعف الرسم، ليتم إضافة البند ثالثا بأن تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.

حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 المتضمن «تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة».

الداخلية رسوم تأشيرة دخول مصر 2023 مدة تأشيرة دخول مصر وزارة الداخلية وزير الداخلية سعر فيزا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

حرامي غسيل.. عفاف تطلب الخلع: بيسرق هدوم الستات ويديهاني هدية

جثة في محكمة أسرة المنيا.. رفعت قضية خلع خلص عليها |القصة الكاملة

ترشيحاتنا

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ