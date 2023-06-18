من غير حظر.. كيف تمنع الغرباء من رؤية حسابك على فيسبوك

يسمح الإعداد الافتراضي لموقع فيسبوك Facebook، لأي شخص لديه حصاب على المنصة بمشاهدة ملفك الشخصي ومنشوراتك وصورك والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

وفي حين أن هذا الإعداد قد يكون مفيدا لأصدقائك أو الأشخاص الذين قد تعرفهم، إلا أنه يعد منجم ذهب للبيانات للهاكرز والغرباء والمطاردين، ولحسن الحظ، توفر شركة "ميتا" Meta المالكة للمنصة خيارات وأدوات خصوصية متنوعة لمنع الغرباء من رؤية حسابك على فيسبوك.

كيف تمنع الغرباء من رؤية حسابك على فيسبوك

ويرغب البعض منا في إخفاء ملفه الشخصي على فيسبوك من الغرباء، لذا تعد إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي التأكد من عدم ظهور ملفك الشخصي على فيسبوك في نتائج البحث، ويمكنك ذلك باستخدام الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك.

2. انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك.

3. حدد قسم الإعدادات والخصوصية.

4. انقر فوق الإعدادات Settings.

5. حدد الخصوصية في قائمة الشريط الجانبي الأيسر.

6. انقر فوق زر التحرير عبر من يمكنه البحث عنك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته.

7. اختر أنا فقط أو الأصدقاء.

8. انقر فوق زر التحرير عبر من يمكنه البحث عنك باستخدام رقم الهاتف الذي قدمته.

9. اختر أنا فقط أو الأصدقاء.

10. انقر فوق الزر تحرير عبر هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي.

11. قم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار السماح لمحركات البحث خارج فيسبوك بالارتباط بملفك الشخصي، وبذلك تكون قد انتهيت.

كيفية قفل ملفك الشخصي على فيسبوك

تمنحك شركة "ميتا" خيارا جديدا لقفل ملفك الشخصي من أعين المتطفلين، على غرار خاصية "الحساب خاص" على إنستجرام، وللوصول إلى هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح حسابك الشخصي على فيسبوك.

الخطوة الثانية: انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى بسار الشاشة.

الخطوة الثالثة: من قائمة الخيارات انقر على الإعدادات.

الخطوة الرابعة: مرر لأسفل للوصول إلى تبويب الجمهور وإمكانية الظهور.

الخطوة الخامسة: انقر على خيار قفل الملف الشخصي ثم انقر على موافق، ثم عرض ملفك الشخصي برؤية كيف ستبدو صفحة حسابك الشخصية للأشخاص الذين ليسوا ضمن قائمة أصدقائك.