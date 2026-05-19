إعلامي: رحيل توروب عن الأهلي في هذا الموعد رسميًا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن كواليس جديدة تخص النادي الأهلي، مؤكدًا أن مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الأربعاء ستكون الأخيرة للمدير الفني الدنماركي ييس توروب مع الفريق بنسبة كبيرة.

وكتب محمد طارق أضا عبر حسابه على موقع فيسبوك أن “تورب” سيرحل بشكل رسمي عن النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي غدًا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الأربعاء، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة بشكل حصري ضمن تغطيتها لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، تشهد الجولة الأخيرة من المسابقة عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه بيراميدز فريق سموحة، في ختام موسم مثير من البطولة المحلية.