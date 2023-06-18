أسرع طريقة لعمل بسكوت البرتقال في العيد .. هش وخفيف

بسكوت البرتقال من اشهى وألذ الحلويات وهو محبب ومفضل لدى الكثيرين سواء الكبار او الصغار ، ولا يخلو من اي بيت فى المناسبات والاعياد وغير مكلف بالمرة ، ويوجد العديد من الأنواع والنكهات المختلفة لبسكويت العيد المميز، ويعتبر من أشهر الأنواع بسكويت البرتقال، لذلك نقدم اسهل طريقة لعمل بسكويت البرتقال في البيت

طريقة عمل بسكويت العيد الهش

المقادير:

3 أكواب من الدقيق

بيضة

ملعقة من الفانيليا

نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من عصير البرتقال

كوب من السكر البودرة

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

طريقة التحضير:

حضري وعاء ويتم وضع به الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات ،ثم خلط السكر مع بشر البرتقال، وحضري وعاء آخر ويوضع به الزبدة وتخفق جيدا بالمضرب الكهربائي،ثم ضيفي خليط بشر البرتقال والسكر، واستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي ،ضيفي عصير البرتقال والبيض مع الاستمرار في الخفق،ثم ضعي خليط الدقيق مع التقليب والعجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة ثم تغطى العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة ،ثم يشكل البسكويت حسب الرغبة ويرص في صينية للفرن.

توضع الصينية بالفرن الساخن على درجة 180 حتى يصبح اللون ذهبي ،يرص في طبق التقديم بعد أن يبرد .