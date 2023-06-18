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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعولها.. والدة الفنانة منة فضالي في العناية المركزة

منة فضالي ووالدتها
منة فضالي ووالدتها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لوالدتها من داخل المستشفى، قبل لحظات من دخولها الرعاية المركزة عبر حسابها على فيسبوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لها. 

 

 

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة:" أمي داخله الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا امي ويخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدا"، وذلك بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر. 

 

 

تعرضت والدة منة فضالي للعديد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وخرجت من المستشفى بعد وعكة في شهر يوليو الماضي. 

 

وطالبت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها ، ونشرت صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

و كتبت منة فضالي علي صورة والدتها  :"امي تعبانة اوي ادعولها ".

 

نشرت الفنانة منة فضالي ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرض منزلها إلى نشوب حريق بسبب ماس كهربائى في مايو الماضي.

 

وكتبت منة فضالى : قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير والحمد لله أن الدنيا مولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند، يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير، ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس.

 

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023 .

 

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .

 

منة فضالي الفنان محمد رمضان العناية المركزة المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة

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