دوري الأمم الأوروبية| إيطاليا تتقدم على هولندا بهدفين في الشوط الأول

تقدم منتخب إيطاليا على نظيره هولندا، بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الأول لمنتخب إيطاليا عن طريق دي ماركو في الدقيقة 6، ثم أضاف فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: جاستين بيلو.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - لوتشاريل جيرترويدا - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: ماتس ويلفير - فرينكي دي يونج - تشافي سيمونس.

خط الهجوم: دونيل مالين - كودي جاكبو - نوا لانج.

بينما جاء تشكيل إيطاليا كالتالي:



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: رافاييل تولوي - أليساندرو بونيورونو - فرانشيسكو أتشيربي.

خط الوسط: ولفريد جوننتو - دافيد فراتيسي - بريان كريستنتي - ماركو فيراتي - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: جباكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي.