وميض في صورة.. بالصدفة سيدة أجنبية تكتشف إصابة ابنها بـ سرطان نادر

في صدفة منجية من نوعها، اكتشفت سيدة أجنبية إصابة ابنها بـ سرطان نادر في عينه بعد أن لاحظت وجود وميض بعينه في أحد الصور الخاصة به.

قامت “دانييل سكوت” بعرض ابنها على أحد الأطباء بعد أن لاحظت الوميض في عينه لتكتشف إصابة ابنها بالورم الأرومي الشبكي -نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن 3-.

وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز" اليوم الأحد، فقد أعلن الأطباء شفاء الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام تماما بعد خضوعه للعلاج بالليزر والتبريد.

الورم الأرومي الشبكي

وعن تعافي ابنها من السرطان النادر، قالت دانييل سكوت: "لم نكن نتوقع ذلك، لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر، إنه بخير الآن، كنت أبكي وعانقته في صمت تام، كانت لحظة جميلة، بكيت طوال اليوم الذي عرفت فيه تماثله للشفاء".

وأضافت الأم: "لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى، أشعر وكأن ثقل قد تم رفعه وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء، سعيدة بشكل لا يصدق، إنه فتى صغير شجاع".

يعد الأرومي الشبكي سرطان في العين ينشأ في شبكية العين، ويصيب في الغالب الأطفال الصغار، كما أنه نادرا ما يحدث لدى البالغين.