وزير خارجية الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت لأدنى مستوياتها.. ومستعد لزيارة واشنطن

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الأحد، إن العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال جانج: "في الوقت الحالي، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أدنى مستوى لها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا”.

كما أعرب جانج، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين، عن استعداده لزيارة الولايات المتحدة في وقت مناسب للجانبين.

وقال تلفزيون الصين المركزي: "اتفق الطرفان على الحفاظ على التبادلات على مستوى عال، ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى زيارة الولايات المتحدة، وأعرب جانج عن رغبته في زيارة الولايات المتحدة في وقت مناسب لكلا الجانبين”.