ماذا يفعل الشاي الأسود للشعر؟ نتيجة صادمة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الشاي الأسود للشعر.

فوائد الشاي الأسود للشعر

· منع تساقط الشعر يُساعد شرب الشاي الأسود على التخلّص من تساقط الشعر، ويعود ذلك لقدرته على حل المشاكل المسؤولة عن التساقط عند النساء، حيث يقوم بتقليل التوتر، ويسحب الجزيئات التّفاعلية المُتحوية على الأكسجين .

· تحفيز نمو الشعر أنّ استخدام منقوع الشاي الأسود المُخمّر على الشعر لمدة أسبوعين يُحفّز نموه، ويكون استخدامه لتعزيز نمو الشعر من خلال توزيعه على فروة الرأس، وطول الشعر.

· تغميق لون الشعر يُعتبر غسل الشعر البنّي بمحلول الشاي الأسود المركّز واحدة من أفضل الطرق لتغميق لونه، وذلك من خلال نقع ثلاث أكياس شاي أسود في كوبين من الماء المغلي لمُدة خمس دقائق، وتركه حتى تبرد، ثم توزيع منقوع الشاي على الشعر، وتركه حوالي ساعة ثم غسله.

· التخلص من الشيب يساعد استخدام منقوع الميرمية مع الشاي الأسود على التخلّص من الشّيب، ويمكن تحضريه من خلال نقع كمية متساوية من الميرمية والشاي في الماء، ثم وضعها على الشعر، وإلى جانب دور الشاي الأسود في تغميق لون الشعر فهو يزيد لمعانه ونعومته أيضاً، ويمكن استخدامه بتوزيع منقوعه على شعر نظيف، أو بمزجه مع مُنعّم الشعر، وتركه مدة ساعة ثم غسله.

· وصفة الحناء والشاي الأسود باعتبار الشاي الأسود غنياً باللون الأحمر والأسود، يمكن استخدامه كصبغة طبيعية للشعر، خصوصاً لأصحاب الشعر البني، وذلك من خلال مزج الحناء مع الشاي الأسود، وتطبيقها على فروة الرأس والشعر، والانتظار ما بين ساعة إلى ساعتين ثم غسله باستخدام شامبو معتدل.

· زيادة لمعان وحيوية الشعر يمكن التخلص من الشعر الباهت وغير الحيوي بالشاي الأسود، وذلك من خلال غسل الشعر بمنقوع الشاي الأسود بعد استخدام الشامبو، وتكرار ذلك لعدة أسابيع حتى يظهر الشعر ناعماً ولامعاً.