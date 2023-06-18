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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجلس السيادة السوداني: قتل والي غرب دارفور "وحشي" ويجب ألا يتكرر

مالك عقار، نائب رئيس
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حصل في عملية قتل والي غرب دارفور الجنرال خميس أبكر يعبر عن القتل بطريقة "الدم البارد"، حيث جرى قتله بطريقة وحشية.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «مجلس السيادة والحكومة وكل المنظمات أدانت هذه الطريقة الوحشية للقتل، فما حدث غير مقبول ومن المفترض ألا تتكرر في السودان».

 يرفضون الحرب

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن كل السودانيين باختلاف أيدولوجياتهم يرفضون الحرب: «القوى والدوائر السياسية في السودان ترفض الحرب، بصرف النظر عن الأيدولوجيات، الكل يرفض الحرب في السودان، لأنه ليس في الحرب ما هو جميل، لكن كل ما في الحرب قبيح».

الحكومة السودان الدوائر السياسية القاهرة الإخبارية غرب دارفور مجلس السيادة السوداني

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