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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيادة السوداني: أي تدخل للحركات المسلحة بدارفور في حرب الخرطوم يحولها لإبادة

مالك عقار، نائب رئيس
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين يحترمون كل المبادرات، ورأينا أن أي مبادرة يجب أن تحترم سيادة السودان ومؤسسات الدولة السودانية، هذه قضية سودانية ومن يريد أن يعالجها أن يأخذ آراء الشعب السوداني عبر قنواته الرسمية، وأي مبادرة لا تحترم ذلك أو دخول قوات أجنبية للسودان، فهذا مرفوض ويعتبر احتلالا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، أثناء زيارة رسمية لمصر، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا في السودان لدينا رؤية لكيفية تنفيذ الهدنة، والآليات الأمنية، وتأمين المناطق، إذا اتفق عليها الطرفان ستكون هدنة نافذة وفاعلة.

وذكر أن الخروقات في دارفور مستمرة من 2003، أحيانا تأخذ الطابع الرسمي وأحيانا تأخذ الطابع الأهلي، وهي حرب مستمرة لوقت طويل، ولكن إذا قررت أي من الحركات المسلحة في دارفور التدخل في حرب الخرطوم لصالح أي طرف ستتحول إلى حرب أهلية أو حرب إبادة، وأناشدهم العمل على الحفاظ على الدولة السودانية ومآلاتها.


ولفت إلى أن لقاء فريق أول عبد الفتاح البرهان بحميدتي، مرهون بالاتفاق حول ثلاث قضايا، الأولى إيقاف الحرب، والثانية العملية الإنسانية، والثالثة العملية السياسية، إذا تم الاتفاق على هذه القضايا تترك للحوار حولها والاتفاق عليها، ونرحب بمشاركة مصر في معالجة القضية السودانية، لأن مصر هي ثاني دولة تتأثر بالحرب السودانية بعد السودان، ومصر لديها المقدرة على حل الأزمة.

إكسترا نيوز احتلال الحرب السودانية الدولة السودانية الشعب السوداني العملية السياسية

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