فى حضورك .. شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي

تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودا كبيرة من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه.

وتقوم شركات التوزيع بحملات تفتيش لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء ومن يقومون بتوصيل التيار دون سند قانونى وفى حالة ضبط واقعة السرقة يتم تحرير محضر سواء من خلال شرطة الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى الضبطية القضائية .

ويستعرض صدى البلد شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى وهى ..

شروط صحة التقرير

1. أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، وتثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.



2. أن يتم ضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم.



3. أن يتم تصوير واقعة ضبط سرقة التيار الكهربائي بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.



4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة سرقة التيار الكهربائي وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.



5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .



6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي على وجه الدقة. على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً. وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريح سابق لصدى البلد أن الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن يكون الناس أمناء فى استهلاكهم ، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وان هناك 33 مليون عداد ، فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد،لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية قائلا “ فيه ناس ماتقدرش تعمل الغلط لأن ده مبدأها ".

وكشف وزير الكهرباء أنه للقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات الى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة فإذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة، وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة ، وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار ، لأنها لا تعتمد على العنصر البشرى .