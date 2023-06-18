أسوأ الحوادث.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل غرق المركب المنكوب

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، مؤكدة أنه واحد من أسوأ الحوادث التي شهدها البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التناول الإعلامي للحادث بدأ منذ صبيحة الأربعاء الماضي، وتم إبلاغ السفارة المصرية بالحادث ويتوقع أن بينهم مصريين

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن المركب كان يحمل 750 راكبًا من جنسيات مختلفة ولا يحتوى على سبل الأمان كما أنه قديم.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن إنقاذ 43 مصريًا بينهم 5 قُصّر، ولدى الوزارة أسمائهم جميعًا دون معرفة محافظاتهم لأنهم تخلصوا من أوراقهم الثبوتية ومزقوها قبل سفرهم

واختتمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه يتم غدا افتتاح المشروعات المتميزة عبارة عن منطقة لوجيستية بكفر الشيخ لرجل أعمال من المصريين بالخارج.