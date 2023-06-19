منتخب إسبانيا يتوج ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

توج منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.
وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يحسمها المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.
وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: إيفان بيريسيتش، إيرليك، يورانوفيتش، سوتالو.
خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: إيفانوشتس، كراماريتش، باشاليتش.
بينما جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: خيسوس نافاس، روبين لو نورماند، لابورت، جوردي ألبا.
خط الوسط: رودري، فابيان رويز.
خط الهجوم: أسينسيو، جافي، موراتا، بينو.