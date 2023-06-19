قبل مغادرة بكين.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الصيني.. تفاصيل

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل ختام زيارة الأخير لبكين.

ويعد هذا أول لقاء بين الرئيس شي وبلينكن منذ أكثر من سبعة أشهر، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي حاضرًا عندما التقى شي بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين ببالي في نوفمبر.

وبدأت المباحثات بين الجانبين، حيث أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تساهم زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي بشكل إيجابي في استقرار العلاقات.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الاثنين، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين في اليوم الأخير من زيارته لبكين والتي تهدف إلى استقرار العلاقات، التي اندلعت في أعقاب نزاع حول بالون مراقبة صيني.

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أدنى مستوى، داعيًا واشنطن إلى ضرورة التوقف عن التهديد ورفع العقوبات الأحادية.

وأضاف يي في تصريحات خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جذور العلاقات المتدهورة بين الصين وأمريكا سببها تصور الولايات المتحدة الخاطئ عن البلاد، مطالبًا واشنطن بالتخلي عن قمعها للتطور العلمي والتكنولوجي في بكين.

وأشار إلى أنه لا مجال للمساومة أو التنازل بشأن قضية تايوان، مؤكدًا ضرورة أن تنسق واشنطن مع بكين لتحقيق العمل المشترك وتجنب المفاجآت الاستراتيجية.

ودعا كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى ضرورة وقف مسار تدني العلاقات بين بكين وواشنطن، فضلًا عن التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، لافتًا إلى أن بكين وواشنطن عليهما الاختيار إما التعاون أو الصراع.