مبادرة “ضعف السمع”: وصلنا إلى 3500 وحدة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة “ضعف السمع”، إن بداية المبادرة كانت آخر عام 2019، مشيرا إلى أن تلك المبادرة ليست وقتية، ولكنها مستمرة دائما.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة “ضعف السمع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فائدة المبادرة هي الحد من الإعاقة السمعية، والتي تعتبر رابع إعاقة على مستوي العالم من حيث الإنتشار.

وتابع الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة “ضعف السمع”: “كان لابد من عمل آلية لفحص الأطفال حديثي الولادة فى الوحدات الصحية.. والدولة كانت مشكورة فى وضع البدايات ب1500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، والأن تم الوصول إلى 3500 وحدة وهذا يعد رقما قويا جدا”.