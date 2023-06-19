الاهلي يرفض تحمل نسبة إعادة البيع لإنبي في انتقال حمدي فتحي للوكرة

أعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن رفض الاهلي تحمل نسبة اعادة البيع لإنبي في انتقال حمدي فتحي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمر ربيع ياسين :"الاهلي يرفض تحمل نسبة اعادة البيع لإنبي في انتقال حمدي فتحي للوكرة و الصفقة مهدده بالفشل".

اقتربت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر من خط النهاية بعدما أكدت مصادر قريبة من كهربا أن اللاعب جهز مبلغ الغرامة المستحقة لنادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق الى الدوري البرتغالي.

وقالت المصادر أن كهربا نجح فى تجهيز مبلغ الغرامة الموقعه عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بعد شكوى نادي الزمالك.

ووقع الفيفا أكثر من عقوبة على كهربا كان آخرها الإيقاف لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد 18‏/04‏/2023.

وأوضحت المصادر أن كهربا سيقوم بتسديد الغرامة بعد تليقه تأكيدا من الاتحاد الدولي " فيفا " بحساب نادي الزمالك الذى سيقوم بالتحويل عليه بعد أن تقدم محامى كهربا التونسى على عباس بطلب للاتحاد الدولي لتحديد طريقة سداد المبلغ المستحق .