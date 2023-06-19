عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاطمة البودي: يجب تغليظ العقوبات في قانون الملكية الفكرية الجديد|خاص

فاطمة البودي
فاطمة البودي

من المقرر مناقشة أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023، ومنها إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.

 

تغليظ العقوبات لحماية الملكية الفكرية 
 

الناشرة فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر قالت: أهم ما في فكرة الملكية الفكرية هي تغليظ العقوبة على من يخالف ذلك، كما يجب توافر ضوابط مشددة فالمزورون يعملون بحرية لعدم وجود قانون يردعهم عن ذلك.

واستطرت البودي: يجب احترام الملكية الفكرية واحترام الناشرين الأجانب وندفع لهم ثمن الكتب التي نريدها، كما يجب احترام الناشرين العرب بعضهم لبعض. 

 

تعرف على مكان وموعد عزاء الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني

رواية سيد الذباب تناقش فشل الثقافة التي ينشأها الإنسان| تفاصيل

 

الجدير بالذكر أنه من المفترض إقامة جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، حيث يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري، خصوصًا بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

 

الملكية الفكرية إدارة الملكية الفكرية القومي للملكية الفكرية الناشرين العرب حماية الملكية الفكرية فاطمة البودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنايات طنطا تقضي بإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

يا فرحة ما تمت| عروض احتراف نجوم الأهلي مهددة بالفشل.. حمدي فتحي والشناوي أبرزهم

بشرى لعشاق الأحمر .. فشل احتراف نجم الأهلي

بيان عاجل لـ مصر بعد إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

الشناوي مُصرّ يمشي | شوبير يكشف مفاجأة قوية عن حارس مرمى الأهلي

الجثة تحت الثلاجة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل طبيب الساحل

موضوعات متعلقة

تعرف على مكان وموعد عزاء الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني

رواية سيد الذباب تناقش فشل الثقافة التي ينشأها الإنسان| تفاصيل

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "سنكسار" لهاني منسي في منتدى المستقبل ..الثلاثاء

لمدة يومين.. قصر ثقافة العريش يعرض "مسرحية كلها غلط" لأشرف عبد الباقي

حياة كريمة.. الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية في ورش لقصور الثقافة بالوادي الجديد

مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية

إكسسوارات الحلي وتدوير الخيوط في ورش لقصور الثقافة بالإسكان البديل بأهالينا

وفاة الكاتب المسرحي والروائي محمد أبو العلا السلاموني

ترشيحاتنا

فصل الصيف هذا العام يستمر 93 يوما و17 ساعة

العيد في الأسمرات.. تجهيز 100 عروس وتوفير 66 طن مواد غذائية.. صور

رفع درجة الاستعداد القصوى لتذليل أى صعوبات تواجه حجاج الجمعيات

العراق تحذف عبارة منسوبة لـ صدام حسين وتحظر تداولها

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فى قضية عزله بمجلس الدولة .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالخطوات وبأقل التكاليف.. طريقة عمل الممبار باحترافية

7 زيوت طبخ صحية للقلب و تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول| تفاصيل

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

فيديو

عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ