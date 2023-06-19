فاطمة البودي: يجب تغليظ العقوبات في قانون الملكية الفكرية الجديد|خاص

من المقرر مناقشة أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023، ومنها إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.

تغليظ العقوبات لحماية الملكية الفكرية



الناشرة فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر قالت: أهم ما في فكرة الملكية الفكرية هي تغليظ العقوبة على من يخالف ذلك، كما يجب توافر ضوابط مشددة فالمزورون يعملون بحرية لعدم وجود قانون يردعهم عن ذلك.



واستطرت البودي: يجب احترام الملكية الفكرية واحترام الناشرين الأجانب وندفع لهم ثمن الكتب التي نريدها، كما يجب احترام الناشرين العرب بعضهم لبعض.

الجدير بالذكر أنه من المفترض إقامة جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، حيث يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري، خصوصًا بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.