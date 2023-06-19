رواية سيد الذباب تناقش فشل الثقافة التي ينشأها الإنسان| تفاصيل

يصادف اليوم 19 يونيو ذكرى وفاة الكاتب البريطاني وليام غولدنغ، الحاصل على جائزة نوبل للآداب.

ولد غولدنغ في محافظة كورنويل، جنوب غرب إنجلترا، ودرس العلوم الطبيعية في جامعة أوكسفورد لسنتين قبل أن يغير اختصاصه إلى الأدب الإنجليزي.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي خاضها ضابطاً في البحرية، تفرغ غولدنغ للكتابة، وكانت اول رواية له بعنوان "سيد الذباب".

رواية سيد الذباب

تدور أحداثها حول مجموعة من الصبيان، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة من العمر، تتعرض طائرتهم لنيران طائرات العدو خلال حرب خيالية، ولم ينجو أحد من البالغين.

تبدأ رواية أمير الذباب بترتيب الأولاد لأنفسهم، ولكن لا تلبث شخصياتهم بالتحول إلى وحشية، وتبدأ البدائية بالظهور عليها، وهو ما أراده ويليام جولدنج William Gerald Golding لكشف فشل الثقافة التى اخترعها الإنسان.

أمير الذباب أو سيد الذباب Lord of the Flies هي رواية رمزية تناقش كيفية فشل الثقافة التي أنشأها الإنسان، وذلك باستخدام مثال على ذلك مجموعة من الصبية البريطانيين الذين يعلقون على جزيرة مهجورة ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، ولكن تحدث نتائج كارثية.

تعد أمير الذباب أو سيد الذباب Lord of the Flies رواية ويليام جولدنغ الأولى، وعلى الرغم من أنها لم تحقق نجاحا كبيرا حينما صدرت، إذ باعت أقل من ثلاثة آلاف نسخة في الولايات المتحدة خلال عام 1955 قبل أن يتم وقف طباعتها، ولكن سرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعا، وبحلول أوائل الستينات كان من المطلوب قراءتها في العديد من المدارس والكليات.



كما حصلت رواية أمير الذباب أو سيد الذباب Lord of the Flies على المركز 68 في قائمة رابطة المكتبات الأمريكية لأكثر مائة كتاب تحدي أثناء 1990-1999. وفي عام 2005 اختارت مجلة تايم الرواية كواحدة من أفضل مائة رواية باللغة الإنجليزية من 1923 إلى الوقت الحاضر.



وفى إطار هذه الشهرة، تحولت رواية أمير الذباب إلى فيلم في عام 1963 بواسطة بيتر بروك، ومرة أخرى في عام 1990 بواسطة هاري هوك.



حصل غولدنغ على جائزة بوكرز عام 1980، وهي أرفع الجوائز البريطانية، على روايته "طقوس المرور"، تلتها جائزة نوبل للآداب عام 1983، على "سيد الذباب" 1954.

توفي غولدنغ عام 1993، عن عمر يناهز الـ 81 سنة، نتيجة قصور قلبي، بعد مسيرة طويلة قضاها حوالي 40 سنة في التفرغ للكتابة. ، انتج فيها العديد من الروايات والقصص القصيرة و المسرحيات والمقالات.