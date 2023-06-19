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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "سنكسار" لهاني منسي في منتدى المستقبل ..الثلاثاء

صدى البلد

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 20 يونيو في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "سنكسار" للقاص هاني منسي، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، والقاص أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

نبذة عن المجموعة القصصية سنكسار

وتعد "سنكسار" المجموعة القصصية الأولى للكاتب هاني منسي، وقد صدرت عن دار النسيم في القاهرة مطلع العام الجارى 2023 لتكون باكورة أعمال الكاتب.

وتعنى كلمة "سنكسار" الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية وهو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية.

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ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية والتى تسعى إلى تعضيد الثقافة الوطنية. 

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على  الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

منتدى المستقبل الثقافة المصرية الثقافة الوطنية الكنيسة القبطية المجموعة القصصية

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