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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لمدة يومين.. قصر ثقافة العريش يعرض "مسرحية كلها غلط" لأشرف عبد الباقي

صدى البلد

يشهد قصر ثقافة العريش العرض المسرحي "مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي"، للفنان الكبير أشرف عبد الباقي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 19 و20 يونيو الجاري.

العرض بطولة وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك به مجموعة كبيرة من الشباب. إضاءة مصطفى عز الدين، أزياء هالة الزهوي، ترجمة نادية حسب الله، ديكور محمود سامي، موسيقى شادي عويضة، مدير الفرقة رشدي سلامة، ويقدم بعد النجاح الكبير التي حققه خلال عرضه بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي على مدار السنوات الماضية.

وأعرب المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن ترحيبه بالفنان الكبير أشرف عبد الباقي وبنجوم العرض المسرحي، مؤكدا أن العرض يأتي في سياق التعاون الهادف لتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بأرض الفيروز بعد أن عاد إليها الأمن والأمان، والتي شهدت عددا كبيرا من الفعاليات التي نظمتها قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة وتستمر في الفترة المقبلة.

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وكان الفنان أشرف عبد الباقي قد زار قصر ثقافة العريش، صباح اليوم الأحد، واستقبله محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تم تفقد مكتبة الطفل ومعرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية السيناوية، ومعرض الكتاب، والمكتبة العامة والمرسم بالقصر، قبل البدء في البروفات التحضيرية للعرض مساء اليوم.

يقام العرض ضمن مبادرة وطن واحد، وبالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، في إطار عدد من المشروعات الثقافية التي وجهت بها وزير الثقافة للاهتمام بأهالي سيناء، وتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بالعريش.

ثقافة اشرف عبد الباقي الهيئة العامة لقصور الثقافة الحرف البيئية الساحل الشمال العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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