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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 فدانًا .. إقامة محطة لإنتاج شتلات قصب السكر في وادى الصعيد

صدى البلد

قال الدكتور أيمن حسنى عش مدير معهد المحاصيل السكرية،  إننا لدينا اكتفاء ذاتى من السكر فى مصر بنسبة 85 % ، حيث ننتج أكثر من 2 مليون طن فى حين أننا نستهلك  3.3 مليون طن لذا كان لابد من الإتجاه نحو زيادة إنتاجية السكر لسد الفجوة الإنتاجية.

زراعة القصب بالشتلات

وأضاف "عش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بزراعة قصب السكر بنظام الشتلات،  منوهًا إلي أنه تم الاهتمام بإنشاء محطات بأسوان لإنتاج الشتلات. 

وأشار "مدير معهد المحاصيل السكرية " إلي أننا لدينا مشكلات كبيرة مع زراعة القصب وهو زراعته بالعود وبالتالى يتم إلقاء حوالى من 4 لـ 6 أطنان تقاوى لزراعة القصب، كما أنه زراعته فى الأرض يكون بمسافات غير متساوية مما يستهلك كميات كبيرة من التقاوى لذا بدأ الاتجاه نحو إنتاج شتلات قصب السكر لزيادة عدد النباتات مما ينعكس على الإنتاجية ويترتب عليه زيادة فى الإنتاج من 30 لـ 40% من زراعة القصب، وبالتالى يزيد دخل المزارع من زراعة القصب من نفس وحدة الأرض.

محطة كوم أمبو 
 

وأوضح "مدير معهد المحاصيل السكرية " أن نظام زراعة القصب بالشتل يزيد من دخل المزارع  ورفع مستوى معيشتهم،  حيث يزيد دخل المزارع من الفدان بقيمة الضعف بسبب زيادة إنتاجية القصب ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاهتمام بإنشاء أول محطة شتل لقصب السكر ستقام بمحطة بحوث كوم امبو فى أسوان على مساحة 18 فدانا لإنتاج 15 مليون شتله فى السنه باستخدام احدث التقنيات باستخدام أحدث الماكينات واستخدام الرى الآلي، لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة، لتصبح نقله نوعية فى إنتاج وزراعة قصب السكر فى مصر.


محطة وادي الصعايدة
 

وأكد أن أنه يتم العمل حاليًا على إقامة محطة لإنتاج شتلات على مساحة 50 فدانا بمنطقة وادى الصعيد وستتتولى إنشاء تلك المحطات عامًا بعد عام ، منوهًا إلي أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح كلا المحطتين حتى الآن .
 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

ولفت إلي أن زراعة القصب بالطرق التقليدية ينتج حوالى 32 طن من القصب فى  الفدان الواحد ، بينما بنظام الشتلات يعطى متوسط حوالي 55 طن من القصب وبالتالى تم رفع دخل المزارع مرتين ، مع تقليل المياه المستخدمة والأسمدة بنسبة 30% ، مؤكدا أننا نزرع فى مصر حوالى 250 ألف فدان ينتج عنه 8 مليون طن ، أما إذا تعميم نظام زراعة القصب بالشتلات علي مستوي الجمهورية يزيد الإنتاج إلي 14 مليون طن وبالتالي زيادة إنتاجية السكر بحوالى 500 ألف طن سكر  مع انخفاض تكاليف إنتاجه وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .
 

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