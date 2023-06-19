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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية

صدى البلد

 

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد ٢٠٢٤، في إطار دور الدولة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضه نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال المؤهلين لأوليمبياد ٢٠٢٤.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في إتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القياده السياسية بضرورة الإهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وإعتلاء منصات التتويج.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة قامت بالإعداد والتجهيز لتنظيم سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصًة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور وزير الشباب والرياضة.

وتأتي أولي سلسلة هذه الندوات بمسرح المركز الرياضي لتدريب الفرق القومي بالمعادي، بحضور عدد 300 لاعب ولاعبة من الأبطال الرياضيين والمؤهلين لأوليمبياد ٢٠٢٤، بالإضافة إلي الأجهزة الفنية والطبية والذين يمثلون عدد 10 اتحادات رياضية، وهم اتحادات (التايكوندو ، الخماسي الحديث ، الملاكمة ، المصارعة ، الجودو والايكيدو والسومو ، كرة السلة، القوه البدنية ومصارعة الذراعين ، الكاراتيه ، رفع الاثقال ، كمال الأجسام".

ويحاضر الندوات لفيف من الأساتذة المختصين بمجال مكافحة المنشطات حيث تم ترشيحهم بناءًا علي البرنامج الموضوع من خلال المنظمه المصريه لمكافحة المنشطات "نادو".

يذكر أنه سيتم تنفيذ الندوة الثانية ٢٥ الشهر الجاري لباقي للاتحادات وفقا للبرنامج الزمني المعلن إلي أن تتوالي باقي الاتحادات تباعًا لعدم تفويت الفرص.

حضر الندوة ، الدكتور وجيه حمدي عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالوزارة والمدير الفني لمشروع الموهبة والبطل الاولمبي، محمد  عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، المهندس مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، الدكتور  أحمد حمدي مدير عام المنتخبات، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الكوادر الرياضية، الدكتور هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعدد من العاملين بقطاع الرياضية الإدارة العامة للكوادر الرياضية والمنتخبات والطب الرياضي.

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