عقيلة صالح : نقدر الدور المصري الداعم للمؤسسات الليبية

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إن بلاده تقدر الدور المصري الداعم لأمن ليبيا واستقرارها، مشيرًا إلى أن الليبيين قادرون على حل مشكلات بلادهم بسواعد أبناء الشعب وبدعم الأشقاء والأصدقاء.

وأعرب "صالح"، خلال جلسة بالبرلمان الليبي حضرها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، رفقة وفد برلماني، التي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في دعم ليبيا وشعبها، مستعرضًا بعض المحطات التاريخية بين البلدين، التي كان أبرزها تأسيس المقاومة والجيش الليبي في مصر لقيادة عمليات تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

وحول المشهد السياسي وجهود لجنة "6+6"، أكد "صالح" أن البرلمان الليبي سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل على الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن.

وشدد على تقديره للجهود التي قامت بها لجنة "6+6" من أجل تقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في تنفيذ ما ورد بالاتفاق الليبي، وصولًا بالبلاد إلى السلام والأمن.

يزور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الأراضي الليبية، برفقة وفد برلماني، في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.