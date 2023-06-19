المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في أقراص مخدرة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلانى المهدى، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز الخانكة.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ۱۲۰۸۷ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٣٩٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي شمال بنها، قيام " مدحت م.ع"، و" هيمين ر.ه" ، أنهما في يوم ٢٤ / ٥ /٢٠٢٢ بدائرة مركز الخانكة قد حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم الثاني إحتياطياً عقب الإفراج عنه في القضية المحبوس علي ذمتها وسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.