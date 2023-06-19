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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية توضح دور ثور 30 يونيو في استعادة كرامة المرأة ورفع سقف طموحها

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، وعضو مجلس النواب على دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو ، موضحة أنها نزلت للشارع المصري لتشارك بكامل قوتها في ثورة 30 يونيو ، حيث كانت في مقدمة الصفوف الأولي التي نادت بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية التي حكمت مصر منذ عام 2011.

و أشارت “ الشوباشي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن تخريب الدولة وإهانة المرأة المصرية وشل حركتها عن العمل، وإضعاف مساهماتها في المجتمع ، من أبرز مخططات الجماعة الإرهابية ، ذاك المخطط العنيف الذي أراد محو هويتها وطمسها في التراب .

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فريدة الشوباشي في حوارها لـ صدى البلد : 30 يونيو ثورة نبهت العالم بمخاطر الإرهاب وعرّفت بخريطة التطرف

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نائب: ثورة 30 يونيو خير بداية لعهد جديد من التقدم والرخاء

وأوضحت عضو البرلمان أن المرأة المصرية  بعد ذلك تحقق الكثير من طموحاتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد أن جعل عام 2017 هو عام المرأة، وبدأت وقتها الإنجازات، حيث أطلق استراتيجية 2030 التي يعمل من خلالها على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وأكد في جميع المؤتمرات على دعمه لدور المرأة وحقوقها، وأن كل طلباتها ستكون قيد التنفيذ، لتعطيها القيادة السياسية وظائف جديرة تليق ومكانتها ، وبالفعل في عهده خطت كثير من الخطوات الهامة في تاريخها، ومن بينها:

1_ إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة.


2_دخول المرأة البرلمان وزيادة نسبة المشاركة.


3_تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات المهمة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة.
 

فريدة الشوباشي مجلس النواب الجماعة الارهابية

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