قرار عاجل بشأن الأجانب الراغبين في زيارة مصر .. ماذا فعلت الحكومة

تحركات كبيرة تجريها الحكومة من أجل زيادة أعداد السائحين الأجانب بـ إصدار تأشيرة جديدة لتنشيط قطاع السياحة، والتسهيل على الأجانب زيارة البلاد دعما لقطاع السياحة، وزيادة إيراداتها بما ينعكس على الاقتصاد القومي للبلاد.

وبدأت مصر اليوم الإثنين، العمل بقرار إصدار تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول وصالحة لمدة 5 سنوات بتكلفة 700 دولار أميركي.

تأشيرة

بـ 700 دولار تأشيرة متعددة

وجاء في قرار وزارة الداخلية المصرية، أن التأشيرة، التي تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في مرة الدخول الواحدة.

وأعلنت مصر سابقا عن تلك التأشيرة في مارس الماضي، وقال وزير السياحة، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد بدء تفعيلها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حاليا.

وتتيح مصر حاليا لمواطني 78 دولة بينها دول عربية الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت (تأشيرة إلكترونية) لدخول البلد لمرة واحدة وتكلفتها 25 دولار، أو لدخول متعدد المرات بـ 60 دولار، بحسب موقع التقديم على التأشيرة التابع لوزارة الداخلية المصرية.

ويأتي الإعلان عن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة فيما تستهدف مصر تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25% إلى 30%، سنويا في صناعة السياحة، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة.

وكانت الحكومة قد قررت في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها.

وشمل القرار أربع حالات تسمح لرئيس الحكومة بمنح الجنسية من بينها “ايداع مبلغ 250 ألف دولار، تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.

وكذلك يتم منح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.

ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.

مدبولي

إجراءات الحصول على تأشيرة

وأقرّ مجلس النواب في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.

وتأتي قرارات الحكومة المصرية في إطار مساعي الدولة إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وزيادة عدد السياح.

هناك إجراءات لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول مصر وهناك تعليمات متبعة لإصدار التأشيرات للجنسيات المختلفة، وذلك تبعا لما يلي:

صلاحية التأشيرات التي تصدرها القنصليات بالخارج تكون للسفر إلي مصر هي ثلاثة شهور من تاريخ صدورها ، وتكون مدة الإقامة بمصر المسموح بها هي شهر اعتبارا من تاريخ الوصول وصالحة لسفرة واحدة ، وإذا كان هناك أسباب تستدعى الحصول على التأشيرة لمدة أطول من ذلك ولعدة سفرات، يرجى التكرم بتوضيحها في استمارة طلب التأشيرة .

التي تصدرها القنصليات بالخارج تكون للسفر إلي مصر هي ثلاثة شهور من تاريخ صدورها ، وتكون مدة الإقامة بمصر المسموح بها هي شهر اعتبارا من تاريخ الوصول وصالحة لسفرة واحدة ، وإذا كان هناك أسباب تستدعى الحصول على التأشيرة لمدة أطول من ذلك ولعدة سفرات، يرجى التكرم بتوضيحها في استمارة طلب التأشيرة . تأشيرة سياحية: وهي لغرض السياحة فقط ولفترة إقامة بمصر لا تزيد عن شهر وتمنح للدخول لمصر مرة واحدة أو عدة مرات.

تأشيرة دخول: وهي لأي غرض آخر بخلاف السياحة مثل العمل والدراسة وتقوم القنصلية بتحديد مدة اقامتها وصلاحيتها وفقا لكل حالة على حدة.

استمارة طلب التأشيرة مستوفاة وموقعة من طالبها ( يمكن الحصول علي نموذج طلب الحصول علي تأشيرة دخول إما بالحضور وطلبها من السفارة، أو بإرسال طلب كتابي بالبريد للسفارة مع إرفاق مظروف عليه الاسم والعنوان وطوابع البريد اللازمة لإرسال النموذج).

مستوفاة وموقعة من طالبها ( يمكن الحصول علي نموذج طلب الحصول علي تأشيرة دخول إما بالحضور وطلبها من السفارة، أو بإرسال طلب كتابي بالبريد للسفارة مع إرفاق مظروف عليه الاسم والعنوان وطوابع البريد اللازمة لإرسال النموذج). أصل جواز السفر شريطة أن يكون صالح لمدة لاتقل عن 3 شهور بالنسبة للجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة من منفذ الوصول، ومدة لا تقل عن 6 شهور بالنسبة للجنسيات التي تستلزم التعليمات حصولها على تأشيرة مسبقة من أحد سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

عدد 1 صورة شخصية .

دفع الرسوم المقررة للتأشيرة.

خطاب من الشركة أو الجهة التي يعمل بها المتقدم (في حال التقدم للحصول على تأشيرة دخول لغرض Business-دراسة-عمل-إقامة طويلة الأجل ...الخ).

تأشيرة

أعداد السياحة الوافدة لمصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اصدار التأشيرة يسهم في نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صادق ـ في تصريحات له، أهمية التأشيرة في زيادة تنافسية السياحة المصرية مقارنةً بالأسواق المجاورة، مما يتطلب أن تبذل الدولة المصرية جهدًا أكبر لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية بشروط محددة، مع إتاحة الفرصة لشركات السياحة للتعاون مع وكالات السياحة الأجنبية لسرعة إصدار التأشيرات لتحقيق المستهدف بنمو السياحة المصرية.

وتابع: استقبلت مصر 11.7 مليون سائح خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 46% عن العام السابق، رغم انخفاض السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا التي تمثل ثلث السياحة الواردة لمصر في أعقاب اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير من العام الماضي، مؤكدا أن تستقبل مصر 15 مليون سائح أجنبي هذا العام.

وتأتي التسهيلات الجديدة في إصدار التأشيرة ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028 من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية.

وحقق الاقتصاد المصري، معدل نمو بلغ 4.2 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وتقدر الحكومة أن يحقق الاقتصاد نفس النسبة مع نهاية العام المالي.

وسجلت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2022 /2023، بمعدل نمو سنوي 43.5%، وزاد عدد الليالي السياحية إلى 43.6 مليون ليلة بمعدل نمو سنوي 47.1%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات للبنك المركزي.