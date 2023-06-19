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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: ندعم الحل الدبلوماسي لأزمة السودان.. وتوسطنا لوقف إطلاق النار أكثر من مرة

السعودية والسودان
السعودية والسودان

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن الشعب السوداني يأمل بالحصول على الالتزامات المالية لمواجهة الأزمة.

 

وقال بن فرحان، في جلسة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، إن “المملكة العربية السعودية تدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في السودان”.

 

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “توسطنا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان أكثر من مرة”.

 

 

وقال: “سبق وقدمت المملكة 100 مليون دولار لمساعدة السودانيين”، مؤكدا أن “المملكة عملت على إنشاء مركز إنساني في جدة لإيصال المساعدات”.

 

ومنذ قليل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، إنه يجب وقف العنف ضد مقدمي الخدمات الإنسانية في السودان.

الأمم المتحدة: يجب منع تدهور الوضع بشكل أكبر في السودان

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

وقال جوتيريش، في جلسة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، إنه “يجب منع الوضع من التدهور بشكل أكبر في السودان”.

 

وأضاف: “نحتاج إلى 3 مليارات دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان”.

 

وأكد جوتيريش، “التزام الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان”.

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