الأمم المتحدة: يجب منع تدهور الوضع بشكل أكبر في السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اليوم "الإثنين"، إنه يجب وقف العنف ضد مقدمي الخدمات الإنسانية في السودان.

وقال جوتيريش، في جلسة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، إنه “يجب منع الوضع من التدهور بشكل أكبر في السودان”.

وأضاف: “نحتاج إلى 3 مليارات دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان”.

وأكد جوتيريش، على “التزام الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها الدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا، لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع الأخيرة.

وقالت الخارجية في بيان رسمي: “حكومة السودان لا ترحب وتعترض على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها”.