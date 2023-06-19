استكمالا لنجاحات مصطفى كامل.. خصومات خاصة للموسيقيين في دمياط ورأس البر

كشف المايسترو محمد صبحي -رئيس لجنه النوادي والرحلات- بنقابة المهن الموسيقية، عن تخفيضات تتراوح بين 10%، 20% للموسيقيين، في عدد من المحلات والكافيهات والقرى السياحية في مدينة دمياط.

وأعلن المايسترو محمد صبحي، عن تمتع أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء المنتسبين والـ دي چي والموظفين بالنقابة العامة والنقابات واللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، بهذه الخصومات استكمالا لمسيرة النجاح للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، ومجلس إدارته.

وكشف المايسترو محمد صبحي، عن استمرار هذه الخصومات في الأماكن التي حددتها النقابة في دمياط ورأس البر اعتبارا من اليوم الإثنين 19 يونيو، وحتي آخر العام، علي أن يتم إظهار كارنيه العضويه لسنه 2022/2023، في هذه الأماكن.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

تنعقد الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الموسيقية، يوم 1 أغسطس المقبل، لانتخابات النقابة العامة ومجلس إدارتها، من التاسعة صباح ذلك اليوم، وحتى الخامسة مساء.

وجّه الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- أعضاء الجمعية العمومية المسددين الاشتراك لعام 2022-2026، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، لانتخاب نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

مقرات التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، يوم 1 أغسطس المقبل، في نادى نقابة المهن التمثيلية - شارع البحر الأعظم - الجيزة، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا، الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط ،الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).

فتح باب الترشح

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، فتح باب الترشح للانتخابات بمقر النقابة العامة ٢ شارع شريف - عابدين، ليتقدم المرشحين بأوراقهم اعتبارا من يوم الأحد 11 يونيو، وحتى يوم الثلاثاء 13 يونيو.

فتح باب التنازلات

وفتحت نقابة المهن الموسيقية، باب التنازلات للمرشحين بداية من يوم الأحد 18 يونيو، وحتى الثلاثاء 20 يونيو الجاري، على أن يتم فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 يونيو وحتى الثلاثاء 27 يونيو.

إعلان القائمة النهائية

وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، وكشوف الناخبين، يوم الأحد 2 يوليو المقبل.

جولتا الانتخابات والإعادة

وحدد مجلس نقابة المهن الموسيقية، يوم الثلاثاء 1 أغسطس المقبل، للتصويت، على أن تكون الإعادة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.



تخفيض رسوم الترشح

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات يوم الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.