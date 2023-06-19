"أمل" الزمالك يواجه منتخب غانا الأوليمبي وديا غدا

يلتقي فريق الأمل "B team" بنادي الزمالك، منتخب غانا الأوليمبي وديا في الخامسة مساءً غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يشاهد المباراة من الملعب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين تمهيدا للاستعانة ببعض عناصر منهم خلال الفترة المقبلة.

ويخوض فريق الأمل "B team" بنادي الزمالك العديد من المباريات الودية في إطار الخطة الموضوعة له.

يذكر أن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، كشف في وقت سابق عن استمرار فريق الأمل "B team" في مواصلة تصعيد عناصر للفريق الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويقود فريق الأمل: أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى ومحمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للأحمال ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريا.