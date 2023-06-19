بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طرق علاج صديد الأذن ما يلي : -

· الثوم :-

تتجلى فوائدُ الثوم للأذنِ بخصائصه المضادّة للالتهابات، إلى جانب كونِه مسكّناً جيّداً للألم، ومطهّراً للبكتيريا والفطريات، والجراثيم؛ لذا يُنصح بتناوله بأيِّ شكلٍ من الأشكال سواءً بإضافته إلى الطعام وطهيه، أو بأكله نيئاً، أو مع الخبز.

كيفية استخدام الثوم للأذن ويكون ذلك من خلال وضع فصّ ثوم صغير مُقشّر داخلَ الأذن ليلةً كاملة، وإزالته صبيحةَ اليوم التالي، مع التأكّد من تثبيته جيّداً لعدم انزلاقه داخلَ الأذن.

صنع زيت الثوم، من خلال طبخ ثلاثة فصوص من الثوم في ملعقتين متوسّطتيْن من زيت السمسم حتى تتحوّلَ إلى اللون الأسود، وتصفية المحلول مباشرة، واستخدامه وهو دافئ عن طريق وضع أربع قطرات منه في الأذن المصابة. غلي ثلاثة فصوص من الثوم في كميّة صغيرة من الماء لمدّة خمس دقائق، ثمّ سحقها وإضافة القليل من الملح إليها، ووضع المعجون المتكوّن في قطعة صغيرة ونظيفة من القماش، ووضعها على الأذن المصابة، لمدة لا تقل عن الساعة حتى يخفّ الألم. تناول ثلاثة فصوص من الثوم النيئة يوميّاً.

زيت الزيتون :-

حيث إنّ زيت الزيتون الدافئ يذيب كمية كبيرة من الشمع المتراكم في الأذن, علاج الالتهابات الحادة التي تتعرض لها الأذن، كما أنه يساهم في تشحيم الأذن للتخلص من الجفاف.

طريقة وضع زيت الزيتون في الأذن تسخين كمية قليلة من زيت الزيتون في وعاء كبير على حرارة متوسطة. وضع الزيت داخل الأذن المتضررة، مع التدليك بلطف شديد لمدة دقيقتين تقريباً باستخدام أطراف الأصابع. تركه لمدة لا تقل عن دقيقة إلى أن يجف، وذلك لتقليل السائل الخارج من الأذن بشكل تدريجي. غسل الأذن بالماء، مع استخدام هذا العلاج مرة أسبوعياً، للحصول على نتيجة فعالة يظهر مفعولها خلال أيام قليلة.