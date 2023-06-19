بسمة وهبة: السوشيال ميديا بقت أكثر من الشيطان وبتأذي الناس

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن “السوشيال ميديا بقت أكثر من الشيطان وبتأذي الناس، بسبب حالة التريند اللي كله أصبح بيجري وراها”.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن “فيه شخص صور والده وهو بيحتضر، وأيضا بعض الفنانين اللي بيعلنوا انهم انفصلوا عشان يطلعوا تريند، وفنانين يعلنوا اعتزالهم عن الفن عشان يكونوا تريند”.

أمر خاطئ

وتابعت مقدمة برنامج “بسمة وهبة”، أن الفنانة جوري بكر لما نزل خبر انه انفصلت عن زوجها، وطلعت اتكلمت وأكدت أن المرأة الحامل لا تطلق، وتلقيت هجوم كبير نتيجة تلك التصريحات، واتقال أنه بدوره على التريند، وهو أمر خاطئ".