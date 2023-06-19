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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: المصريون ينفقون 12 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قالت الإعلامية  بسمة وهبة، إنّ الثانوية العامة تحولت إلى "بعبع" للطلاب، رغم أنهم يعيشون أجمل أيام حياتهم.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "لماذا نخلق لطلابنا وأولادنا وحشا يدمر نفسيتهم ويرعب حياتهم ويخرب بيوت أهاليهم، حيث يعيشون في توتر مع ذويهم".

وتابعت: "لماذا لا تكون الثانوية العامة سنة كأي سنة، لماذا نعيش في عنق الزجاجة؟! لماذا الثانوية العامة سنة كبيسة؟! هل أسئلة الثانوية العامة غريبة وصعبة؟! لماذا يفرح الطلاب في يوم وينهارون في يوم آخر؟! لدينا سوؤل كم ثلث التسعة، لماذا حيّر الطلاب ويبكي الأهالي؟! من المعروف أنّ ثلث التسعة ثلاثة".

رأفة ورحمة بالثانوية العامة

وتابعت "في الثانوية العامة تتحول البيوت والأسر إلى معسكرات توتر وقلق وصرف بالمليارات على الدروس الخصوصية، حيث يتم انفاق 12 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية في مصر، وأرجو أن يكون هناك رأفة ورحمة بالثانوية العامة، أشعر بأنها عقاب وليست شهادة، قلبي معهم جميعا".
 

بسمة وهبة الثانوية العامة طلاب أسئلة الثانوية العامة برنامج 90 دقيقة

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