مساعد وزير الخارجية الأسبق: التطور التكنولوجي نعمة كبيرة.. والجيل الحالي محظوظ

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في الوقت الحالي هو نعمة كبيرة من الله، والجيل الحالي محظوظ بتلك التكنولوجيا، إذ أنها لم تكن موجودة في السابق، حيث إن في الماضي لم يكن يتخيل أحد أن يتواجد في جيبه هاتف أو تلفاز في المنزل أو أمور من هذا القبيل.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه حينما كان صغيرا، كان لديه فخر كبير جدا، أنه كتب اسمه بالآلة الكاتبة التي كان يمتلكها والده في مكتبه، وكان يفتخر بهذا الأمر وسط أصحابه، الذين كانوا يُصابون بالذهول من إمكانية كتابة الاسم بالآلة الكاتبة، ولكن في الوقت الحالي الأمر تطور بشكل كبير، حتى وصل أنه يمكن من خلال الصوت أن تبحث عن كل ما تريد من خلال "جوجل".

ولفت إلى أن مصر استفادت من التكنولوجيا بشكل كبير، إذ أنه كان قد أدار مشروعا مصريا أوروبيا بتمويل وصل لـ 93 مليون يورو، من أجل العمل على دعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية، وتم العمل على مقاومة البيروقراطية، وتطوير عدد من الأجهزة وعلى رأسها التعليم المصري.