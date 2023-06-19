على الدين هلال: تقرير الإيكونوميست عن مصر ليس له معنى.. فيديو

علق الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على التقرير «الأسود» الذي نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية عن مصر، خاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني.

وقال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا التقرير خانه التوفيق في المهنية وقواعد التحرير".

أضاف: " الكلام المكتوب في التقرير ليس له معنى وملهوش أرجل"، مؤكدا أن هناك أكثر من 60 حزب سياسي يشارك في الحوار الوطني، وهي تشمل الأحزاب المؤيدة والمعارضة في مصر.

وأشار: "كل ممثلي الأحزاب في الحوار الوطني تم ترشيحهم من أحزابهم"، منوهًا إلى أن الحوار الوطني لا علاقة له باختيارات الأحزاب، كما أن ممثلي الأحزاب يتحدثون بكل ما لديهم من معلومات دون إي إملاءات، وهي مذاعة على الهواء دون أي مونتاج".