أحمد موسى: انطلاق بطولة الدومينو والطاولة بشمال سيناء رسالة أمان.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على انطلاق فعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم في شمال سيناء، بمشاركة 200 متسابق.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "إقامة التصفيات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، دلالة واضحة على وجود عنصر الأمن والأمان في شمال سيناء".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الرياضة تعقد العديد من الفعاليات والأنشطة في شمال سيناء، كما أن شاطئ العريش من أجمل التي يجب زيارتها نظرا لطبيعته الخلابة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه لأول مرة الفنان أشرف عبدالباقي يقدم مسرحية بالعريش، والرسالة الآن أفعال لا أقوال، وكل ما نراه في شمال سيناء فعل ودليل على عنصر الأمان.