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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهرام للدراسات: زيارة رئيس مجلس النواب ليبيا تاريخية ومهمة

صدى البلد

علق الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، على حديث رئيس البرلمان الليبي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، عقب استقباله رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، خلال زيارته إلى ليبيا.

وقال فرحات، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة للعلاقات المصرية الليبية، فالتوقيت مهم لمسار العملية السياسية في ليبيا، بعد أن أصبح هناك أفق للخروج من أزمة الانتخابات، بعد جدل واستقطاب وصراع سياسي على مدار عامين، حالت دون الوصول لتوافق حول الأطر المنظمة.

ولفت إلى أن الزيارة أيضا تحمل دعما مصريا للعملية السياسية في ليبيا وللشعب الليبي، وليس هناك أهم من هذه اللحظة للتعبير عن دعم مصر لعملية السلام في ليبيا.

أوضح أن اللحظة الحالية تعتبر مهمة على مستوى المضمون، حيث شهدت توافقا واضحا بين مجلس النواب المصري والبرلمان الليبي، حول الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في المرحلة المقبلة في ليبيا في كل المجالات، وعلى المستوى النيابي، حيث تتمتع مصر والمؤسسة التشريعية في مصر بخبرات واسعة اعترف بها رئيس البرلمان الليبي.

وذكر أن هذه أول زيارة لرئيس مؤسسة تشريعية عربية إلى ليبيا، وهي ليست زيارة من أي دولة بل من مصر الدولة الجارة والقريبة من ليبيا، ولديها مصلحة صادقة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وساعدت الفرقاء الليبيين على تجاوز كل المعوقات خلال الفترات السابقة، وبالتأكيد الأشقاء في ليبيا يراهنوان على هذه الخبرات.

الدكتور محمد فايز فرحات الاهرام للدراسات المؤسسة التشريعية المستشار حنفى جبالى القاهرة الإخبارية العملية السياسية قناة القاهرة الإخبارية

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