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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد سلماوي يكشف سبب طرده من الأهرام رغم إسهاماته

صدى البلد

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، سبب طرده من الأهرام بعد عمل استمر 50 عامًا بها، بسبب موقفه من الإخوان.

وقال خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه كرئيس اتحاد الكتب معروف وكمثقف موقفه من الإخوان كان معروفًا، ولكن المقالات معظمها كان في السياسة الخارجية لأنه ممنوع في الأهرام كتابة مقالات سياسية.

المساهمة في إنشاء إصدارين بالأهرام

وتابع، أنه شارك في إنشاء "الأهرام ويكلي" باللغة الإنجليزية، و"الأهرام إبدو" باللغة الفرنسية، وظل يديرها بنفسه لمدة 16 عامًا، ولكنه فضل إعطاء فرصة للشباب، وعند مغادرته لها، أقاموا له حفلًا، مؤكدًا أنه كان يتمنى عند مغادرته للأهرام أن يتم منحه خطاب شكر.

إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز السياسة الخارجية الأهرام ويكلي دكتور محمد الباز محمد سلماوى

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