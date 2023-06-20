ناقد رياضي: الزمالك يسعى لإبرام صفقة جماهيرية.. وعودة طارق حامد «صعبة»

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري لم تحسم بشكل نهائي، خصوصا في ظل رغبة الأهلي في الحصول على مبلغ أكبر من المعروض بسبب نسبة نادي إنبي.

وقال أبو عايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عندما تتم الصفقة فإن حمدي فتحي لن يكمل الدوري مع الأهلي".

وأضاف: "الزمالك يسعى لإبرام صفقة جماهيرية، لذلك فإن هناك أنباء كثيرة خرجت بالتفاوض مع لاعبين كثيرين منهم حسين الشحات".

وأكمل: "الشناوي طلب من الأهلي الموافقة على رحيله معارا إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل".

وأشار إلى أن الزمالك يتفاوض مع بعض اللاعبين منهم طارق حامد، لكن عودته صعبة؛ بسبب الجانب المالي، وأيضا هناك تعاقدات صعبة للغاية مثل بن شرقي.